Başkent’te başkasına sıkılan kurşun kaldırımdaki adama isabet etti

Ankara’da aralarında alacak-verecek meselesi olan 2 akrabasının silahlı saldırısına uğrayan şahıs yaralanırken, bu sırada kaldırımda arkadaşını beklerken kurşunun isabet ettiği kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1898. Sokak’ta meydana gelen olayda, aralarında akrabaları Muhittin Kalaycı ile alacak verecek meselesi olan Soner K. ve Ahmet K., Muhittin Kalaycı’ya evinden çıktığı sırada ateş etmeye başladı. Muhittin Kalaycı dizinden yaralanırken, kurşunlardan biri bu sırada işe gitmek için kaldırımda arkadaşını bekleyen İbrahim Daçcı’nın kasığına isabet etti. Hastaneye kaldırılan İbrahim Daşcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Kalaycı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmaların ardından Soner K. ve Ahmet K.’yı yakaladı. Çıkarıldıkları mahkemede suçlarını kabul eden zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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