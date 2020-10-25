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Başkent’te “Baston” operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “İkizler” olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen “Baston” adı verilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, “İkizler” olarak bilinen suç örgütü üyelerinin kasten yaralama, yağma gibi birçok suça karıştıkları, Altındağ, Çankaya ve Akyurt ilçelerinde kahvehane, büfe, kafeterya gibi mekan işleten çevredeki esnaflara baskı kurarak haraç adı altında para topladıkları, bölgede güç kazanmak ve isim duyurmak için faaliyet gösteren diğer grupların liderlerini ve üyelerini silahla eylem yaparak yaraladıkları, vurdukları şahısların yaralı olarak bulundukları sırada sosyal medya hesaplarından canlı paylaşım yaptıkları tespit edildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “İkizler” olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen “Baston” adı verilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, “İkizler” olarak bilinen suç örgütü üyelerinin kasten yaralama, yağma gibi birçok suça karıştıkları, Altındağ, Çankaya ve Akyurt ilçelerinde kahvehane, büfe, kafeterya gibi mekan işleten çevredeki esnaflara baskı kurarak haraç adı altında para topladıkları, bölgede güç kazanmak ve isim duyurmak için faaliyet gösteren diğer grupların liderlerini ve üyelerini silahla eylem yaparak yaraladıkları, vurdukları şahısların yaralı olarak bulundukları sırada sosyal medya hesaplarından canlı paylaşım yaptıkları tespit edildi. 24 Ekim tarihinde çetenin Akyurt ilçesinde bir şahsı silahla yaraladıkları bilgisi üzerine Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle suç örgütüne yönelik “Baston” adlı bir operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı mekan ve ikametlerinde yapılan aramalarda değişik çap ve modellerde 7 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda fişek, 6 adet pompalı tabir edilen tüfek ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, 1 adet sallama diye tabir edilen bıçak, 2 adet polis rozeti, 1 adet askeri üniforma, çok miktarda uyuşturucu madde ve daha önce silahla yaralama olayını gerçekleştirdikleri müşteki şahsın kimlik kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

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