AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 10.00'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla bugün saat 23.00'ten kongre sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantlarının (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.
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