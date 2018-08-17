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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 10:02 | Son Güncelleme

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 10.00'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla bugün saat 23.00'ten kongre sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantlarının (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi

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