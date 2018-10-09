Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte, 2015 yılında DEAŞ terör örgütünce Ankara Tren Garı önünde düzenlenen terör saldırısının 3. yılında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim 2015 tarihinde DEAŞ terör örgütünce düzenlenen terör saldırısının 3. yılı nedeniyle Halkevleri Derneği, EMEP, AKA-DER, siyasi partiler, sendikalar ve dernekler tarafından yarın saat 10.04'te Ankara Tren Garı önünde anma töreni ve basın açıklaması yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, etkinlikler nedeniyle yarın saat 07.30’dan etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) ile Tren Garı Kavşağı yan varyantları, ayrıca etkinlik esnasında ihtiyaç duyulması halinde Hipodrom Caddesi (Gar Kavşağı-Ulaştırma Kavşağı arası) ile Talatpaşa Bulvarı'nın (Gar Kavşağı-Opera Köprüsü arası) araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.
Vatandaşların, mağduriyet yaşamaması için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları gerektiği kaydedildi.
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