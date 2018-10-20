Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor maçı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yarın saat 11.00'den itibaren, bazı yolların trafik akışında düzenleme yapılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 16.00'da, Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafik akışında düzenleme olacak.

Buna göre, yarın saat 11.00'den, müsabakanın başlayacağı saate kadar Ankara-Ayaş Bulvarı (D-140) bölünmüş yolunun Ayaş istikametinden gelen trafik akımının, Jandarma kavşağından başlayarak Sincan Organize Sanayi kavşağına kadar olan bölümü, gidiş-geliş şeklinde iki yönlü sağlanacak.

Saat 17.00'den itibaren ise müsabaka sonrası dağılım tamamlanıncaya kadar Ankara-Ayaş Bulvarı (D-140) bölünmüş yolunun Ankara şehir merkezi istikametinden gelen trafik akımının, Sincan Organize Sanayi kavşağından itibaren Jandarma kavşağına kadar olan bölümü, gidiş-geliş şeklinde iki yönlü çalıştırılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları gerektiği bildirildi.

