HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te bebek bezi yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Başkent’te bebek bezi yüklü tır devrildi: 2 yaralı

18.11.2020 09:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Sincan ilçesinde bebek bezi yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sincan-Ayaş yolu üzerinde Ankara istikametinden Ayaş istikametine gitmekte olan Mustafa Ş.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bebek bezi yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan-Ayaş yolu üzerinde Ankara istikametinden Ayaş istikametine gitmekte olan Mustafa Ş. idaresindeki bebek bezi yüklü 61 K 43 88 plakalı tır, yolun sağındaki beton bordürlere çarparak devrildi. Kazada sürücü Mustafa Ş. ve yanında bulunan Bünyamin Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası vinç yardımıyla yol tek yönlü trafiğe kapatılarak tır olay yerinden kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
Antalya'da dehşete düşüren olay! TIR tekerinin altında kaldıAntalya'da dehşete düşüren olay! TIR tekerinin altında kaldı
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!
1/

En Çok Okunan Haberler

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Antalya'da dehşete düşüren olay! TIR tekerinin altında kaldı

Antalya'da dehşete düşüren olay! TIR tekerinin altında kaldı

Son dakika! FETÖ operasyonunda flaş gelişme: 48'i itirafçı oldu

Flaş gelişme! 48'i itirafçı oldu

Uzmanından kritik uyarı! 'Gerekirse evde de maskeyle oturun'

Uzmanından kritik uyarı! 'Gerekirse evde de maskeyle oturun'

Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Taksici, ön koltuğa oturulmasını engellemek için cansız manken taşımaya başladı

Bu taksiyi görenler şaşırıp kalıyor

Sapanca Gölü'nde su seviyesi gitgide düşüyor

İki şehir için durum kritik! Su seviyesi azaldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.