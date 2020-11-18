Başkent’te bebek bezi yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bebek bezi yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan-Ayaş yolu üzerinde Ankara istikametinden Ayaş istikametine gitmekte olan Mustafa Ş. idaresindeki bebek bezi yüklü 61 K 43 88 plakalı tır, yolun sağındaki beton bordürlere çarparak devrildi. Kazada sürücü Mustafa Ş. ve yanında bulunan Bünyamin Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası vinç yardımıyla yol tek yönlü trafiğe kapatılarak tır olay yerinden kaldırıldı.

