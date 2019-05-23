Başkentte belediye araçlarında tasarruf talimatı

Ankara Büyükşehir Belediyesince, hizmet alımı konusunda tasarruf yapılması amacıyla mevcut araç sayısı azaltılmaya başlandı.
Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı üzerine, araç kiralama şeklindeki hizmet alımı konusunda tasarrufa gidildi.
Bu kapsamda belediyenin bütün birimlerinde ilk etapta gereksiz makam araçları dahil diğer araçların sayısı, ihtiyacı karşılayacak seviyeye düşürülecek.
İlk etapta Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü (EGO) bünyesinde bulunan binek araçların sayısı 75'ten 49'a düşürülürken, böylece belediyenin yılda 700 bin lira tasarruf sağlaması bekleniyor.
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