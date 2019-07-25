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Başkent’te besi çiftliğinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 16:23 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başkent’te besi çiftliğinde yangın

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çiftlikte büyük hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ahievran Mahallesi’nde taş ocakları mevkiinde bulunan bir besi çiftliğinde uzatma kablolarından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Başkent’te besi çiftliğinde yangın

Başkent’te besi çiftliğinde yangın

Başkent’te besi çiftliğinde yangın

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