HABER

Başkent’te bir bina alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 01:09 | Son Güncelleme

Başkent’teki bir sitede bulunan binayı alevler sardı.

Başkent’teki bir sitede bulunan binayı alevler sardı. Yangında, dumandan etkilenen 5 kişiden 1’i hastaneye kaldırıldı.
Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesi Eryaman Bölgesindeki Altay Mahallesinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Sitede bulunan C blokta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile 16 katlı bina bir anda alevlere teslim oldu.
Yangını fark eden bina sakinleri, dumanlar içinde kalan evlerinden koşarak çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de binanın içine girerek dumandan etkilenenleri dışarıya çıkardı. Binayı tahliye eden ekipler, büyüyen alevlere de müdahale etti. Yangında, 5 kişi dumandan etkilenirken, etkilenen vatandaşlardan biri ise hastaneye kaldırıldı.
Köpeğini kurtarırken dumanların içinde kaldı
Site sakinlerinden bir kişi, yangını öğrenince eşi ile birlikte siteye geldiklerini ve evdeki köpeklerini kurtarmak için eşinin binaya girdiğini söyledi. Vatandaş, eşinin köpeği kurtarırken dumandan etkilendiğini kaydetti.
“Havalandırma boşluğundan dumanlar çıktı”
Yangının çıktığı binanın 4. katında oturan bina sakinlerinden biri ise olayı şu sözlerle anlattı:
"Yatıyordum, baktım ki havalandırma boşluğundan siyah siyah dumanlar çıkmaya başladı. Ocağın üzerinde bir şey unuttum sandım, gittikçe artmaya başladı. Duman artınca da boğmaya başladı. Hemen kapıyı açtım. Üstümü alıp dışarı çıkmaya çalıştım. Çıktığımda itfaiye gelmişti"
Yangının ardından binada büyük hasar oluştu. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı

Başkent’te bir bina alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.