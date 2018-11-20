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Başkentte bir kadın eski eşi tarafından rehin alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 19:36 | Son Güncelleme

Yenimahalle'de yaşayan eski eşini rehin alan kişi, olay yerine gelen özel harekat polislerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından silahla rehin alındı.

Pamuklar Mahallesi Sivas Caddesi'nde ikamet eden T.T'nin, evine gireceği sırada, boşandığı Murat T. tarafından silahla rehin alınması üzerine komşuları durumu polise haber verdi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polisle 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Murat T'yi rehineyi serbest bırakması için ikna çalışmalarına başladı.

Özel Harekat polisleri ve zırhlı araçlar da olay yerine geldi.

Murat T. polislerin ikna çabaları sonucu emniyet güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan Murat T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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