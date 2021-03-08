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Başkent’te bir kişi evinde ölü bulundu

08.03.2021 22:58 | Son Güncelleme:
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Başkent’te bir kişi evinde ölü bulundu

Ankara’nın Sincan ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs evde kardeşi tarafından ölü bulundu.Olay, Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Okul Caddesi’nde meydana geldi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs evde kardeşi tarafından ölü bulundu.
Olay, Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Okul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam üzeri evlerine gelen Murat C., içeri girdiğinde kardeşi Mehmet C.’nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Murat C., olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Mehmet C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet C.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Sincan Şehit Gökhun Mete Altunbaş Polis Merkezi Amirliği olaya ilişkin inceleme başlattı.

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