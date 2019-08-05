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Başkent’te bir otelde çıkan yangında 2’si çocuk 10 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 07:24 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 5 katlı bir otelin saunasında çıkan yangında, oteldeki 28 kişi tahliye edilirken 2’si çocuk 10 kişi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 04.00 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi 412.

Başkent’te bir otelde çıkan yangında 2’si çocuk 10 kişi dumandan etkilendi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 5 katlı bir otelin saunasında çıkan yangında, oteldeki 28 kişi tahliye edilirken 2’si çocuk 10 kişi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 04.00 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi 412. Sokak’taki 5 katlı bir otelde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otelin alt katında bulunan sauna bölümünde çıkan yangının sebep olduğu yoğun duman, otelin havalandırma kısmına karışarak bütün oteli etkisi altına aldı. Alevlerin büyümesiyle etkisini arttıran dumanları fark eden misafirlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yangına müdahale ederek mahsur kalan vatandaşları kurtarırken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen vatandaşları ilk müdahalelerini yaparak ambulans ile çevre hastanelere sevk etti. Yangında, 2’si çocuk toplam 10 kişi dumandan etkilendi.
Odasının camını kırarak çıktı
Dumanları fark eden otel misafirleri, öncelikle koridorlara yöneldi. Koridorların ve otelin içerisinin tamamen dumanla dolması nedeniyle tekrar pencere yönelen misafirlerden biri, odasının camını kırarak itfaiyenin uzattığı merdiven ile dışarı çıkabildi. Diğer misafirlerde camlara ve balkonlara çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Otelde kalan 28 kişinin de tahliye edildiği yangında, odasında mahsur kalan bir vatandaşta itfaiye ekiplerinin uzattığı sepet ile kurtarıldı.
Köpeği uyandırdı
Yangının çıktığı bölümün bitişiğindeki binanın giriş katında oturan bir kadın ise köpeğinin havlamasına uyandığını ve evin içerisinin yoğun duman altında kaldığını söyledi. Köpeği uyarmasa belki de evin içerisine dolan yoğun dumandan zehirlenebileceğini ifade eden kadın, kendilerini evde besledikleri köpeklerinin uyardığını belirtti.

Başkent’te bir otelde çıkan yangında 2’si çocuk 10 kişi dumandan etkilendi

Başkent’te bir otelde çıkan yangında 2’si çocuk 10 kişi dumandan etkilendi

Başkent’te bir otelde çıkan yangında 2’si çocuk 10 kişi dumandan etkilendi

Başkent’te bir otelde çıkan yangında 2’si çocuk 10 kişi dumandan etkilendi

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