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Başkent’te bir otele pompalı tüfekli saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 05:23 | Son Güncelleme

Ankara’da eğlence mekanlarının yoğun olduğu bir caddedeki otele pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Başkent’te bir otele pompalı tüfekli saldırı

Ankara’da eğlence mekanlarının yoğun olduğu bir caddedeki otele pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, olayın görgü tanığı vatandaş, saldırganın kendilerine "çekilin" demesinin ardından ateş etmeye başladığını anlattı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, eğlence mekanlarının yoğun olduğu Çankırı Caddesi üzerindeki bir otelin sahibiyle tartıştı. Sinirli bir şekilde otelden çıkan şahıs, pompalı tüfeğini yanına alarak otomobiliyle geri döndü. Otelin önünde bekleyen vatandaşlara "çekilin" diye bağıran şahıs, otele rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucunda otelin camlarına çok sayıda saçma isabet ederken, şans eseri yaralanan olmadı. Otelin camlarını paramparça eden saldırgan, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Otelin önüne güvenlik şeridi çeken polis, yaptığı incelemede 4 adet tüfek kartuşu buldu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
"İnsanlar tedirgin oldu, sağa sola kaçtı"
Olayın görgü tanığı Sezer Yücadağ, 2 kişinin otomobille geldiğini, birinin küfür edip ateş etmeye başladığını söyledi. Saldırganın olayın ardından kaçtığını belirten Yücedağ, "İnsanlar tedirgin oldu, sağa sola kaçtı. 3 veya 4 el ateş etti. Olaydan bir müddet sonra otelden çıkanlar oldu" dedi.
"Bize ’çekil’ diyerek ateş etti"
Selçuk Solmaz ise "Arkadaş arabadan inip bize ’çekil’ diyerek ateş etti. Ondan sonra arabaya binip gitti. Silah ilk başta tutukluk yaptı sonra saydırmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Başkent’te bir otele pompalı tüfekli saldırı

Başkent’te bir otele pompalı tüfekli saldırı

Başkent’te bir otele pompalı tüfekli saldırı

Başkent’te bir otele pompalı tüfekli saldırı

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