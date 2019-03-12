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Başkent’te bisiklet hırsızına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 00:12 | Son Güncelleme

Başkent’te Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, üç yıl boyunca farklı adreslerden 20 bisiklet çaldığını tespit ettikleri şahsı yakaladı.

Başkent’te Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, üç yıl boyunca farklı adreslerden 20 bisiklet çaldığını tespit ettikleri şahsı yakaladı. T.C.D. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2017-2018-2019 yıllarında yaşanan bisiklet hırsızlıklarına ilişkin çalışma yaptı ve kamera görüntülerini inceledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar ve kamera görüntüleri incelemeleri neticesinde, T.C.D.’nin tek başına binalara girip gözüne kestirdiği bisikletleri çaldığını tespit etti. 20 ayrı bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği belirlenen T.C.D. isimli şahıs, polis ekiplerince 9 Mart günü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.C.D., 10 Mart günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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