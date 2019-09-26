Başkentte bisiklet kiralama dönemi başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte bisiklet kiralama uygulamasını ilk olarak 30 Ağustos Zafer Parkı'nda başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 500 metrelik bisiklet yoluna sahip Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinin (AŞTİ) yanında bulunan parkta her yaştan vatandaş, bisiklet kiralayarak, bisiklet taşımadan spor yapabilecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca ilk olarak hizmete sunulan bisiklet kiralama uygulamasından yararlanmak isteyen Ankaralılar, 30 dakika için 2 lira, 1 saat için 3 lira ve 2 saat için 5 lira nakit ödeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, bisiklet kullanım alanı olarak 30 Ağustos Zafer Parkı'nın ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

Parkta mangal yakmanın yasak olmasından dolayı dumansız bir alanda bisiklet kullanılabileceğine işaret eden Güldaş, "İlerleyen zamanda bisiklet sayısı ve çeşitliliğini artırarak, diğer parklarda da bisiklet kiralama hizmetine geçmeyi planlıyoruz. Parkta ilave açılımlar ve ek hizmetler ilerleyen günlerde hizmete sunulacak." ifadelerini kullandı.

