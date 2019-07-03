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Başkentte bisikletli polis dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 18:05 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Martı Tim” olarak adlandırılan bisikletli polisler göreve başladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Martı Tim” olarak adlandırılan bisikletli polisler göreve başladı. Tim, yaz boyunca özellikle vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Gölbaşı, Ahlatlıbel ve Eymir gibi yerlerde görev yapacak.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın talimatıyla “Martı Tim” adlı bisikletli polis timleri oluşturuldu. Bisikletli polis timleri Gölbaşı’nda göreve başladı. Başkentlilerin yoğun olduğu bölgelerde yaz ayı boyunca bisikletli polisler görev yapacak. Polisler 2’şerli olmak üzere toplam 4’erli şekilde görev alacak. Amaç araçlı polis ekiplerinin giremediği yerlere, en kısa sürede müdahale etmek. Polis ekipleri, hafta içi 13.00 ile 21.00 saatleri arasında hafta sonu ise 10.00 ile 21.00 saatleri arasında görev yapacak. Martı Timleri GBT sorgulaması yapabilecek.

Kadınlar için önemli bir uygulama olduğunu ifade eden Gölbaşı sakinlerinden Gülşah Soysal, “Bana bir kadın olarak çok mantıklı geldi. Son dönemlerde parklardaki çocuk tacizleri ve tecavüzlerini önlemek için güzel bir uygulama. Bende rahatça dolaşabileceğim ve sporumu rahatça yapabileceğim” şeklinde konuştu.

Başkentte bisikletli polis dönemi

Başkentte bisikletli polis dönemi

Başkentte bisikletli polis dönemi

Başkentte bisikletli polis dönemi

Başkentte bisikletli polis dönemi

Başkentte bisikletli polis dönemi

Başkentte bisikletli polis dönemi

Başkentte bisikletli polis dönemi

Başkentte bisikletli polis dönemi

Başkentte bisikletli polis dönemi

Başkentte bisikletli polis dönemi

Başkentte bisikletli polis dönemi

Başkentte bisikletli polis dönemi
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