Başkentte boş gecekonduda yangın

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir gecekondu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın Ankara’nın Keçiören ilçesi Hisar Mahallesi Yamaç Sokak’ta bir gecekonduda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevrede bulunan otluk alana da sıçradı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki evleri boşaltırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken boş gecekondu ise kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



