HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkentte boş gecekonduda yangın

Başkentte boş gecekonduda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 03:14 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir gecekondu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Yangın Ankara’nın Keçiören ilçesi Hisar Mahallesi Yamaç Sokak’ta bir gecekonduda meydana geldi.

Başkentte boş gecekonduda yangın

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir gecekondu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın Ankara’nın Keçiören ilçesi Hisar Mahallesi Yamaç Sokak’ta bir gecekonduda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevrede bulunan otluk alana da sıçradı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki evleri boşaltırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken boş gecekondu ise kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başkentte boş gecekonduda yangın

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı
Aksaray’da düğünde tartışan komşuların arazi kavgası kanlı bittiAksaray’da düğünde tartışan komşuların arazi kavgası kanlı bitti
Sağlık ve ilahiyatta lisans tamamlama başvuruları başladı!Sağlık ve ilahiyatta lisans tamamlama başvuruları başladı!
En Çok Okunan Haberler
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Türkiye'den Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi
Türkiye'den Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Büyük Zafer, 300 İHA ile göklere yazıldı
Büyük Zafer, 300 İHA ile göklere yazıldı
İlginizi Çekebilir
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Diğer Haberler
Asker eğlencesine tüfekle saldırı: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Aksaray’da düğünde tartışan komşuların arazi kavgası kanlı bitti
Aksaray’da düğünde tartışan komşuların arazi kavgası kanlı bitti
Ataşehir'de kontrolden çıkan araç iş yerinin duvarına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan araç iş yerinin duvarına çarparak durabildi
Rusya için casusluk yaptığı iddiası ile Fransız yarbay gözaltına alındı
NATO subayına casusluk suçlaması
Koronavirüse yakalanan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Çanakkale'de aile faciası! Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.