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  4. Başkent’te buz sarkıtlarıyla mücadele

Başkent’te buz sarkıtlarıyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:32 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, köprü altları ve tünellerde kar sularının erimesiyle oluşan buz sarkıtlarını temizliyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, başkent genelinde sürücüler ve yayalar için tehdit oluşturan buz sarkıtlarını temizleme çalışmasını sürdürüyor.Ankara’da beş ana arter (İstanbul, Eskişehir, Konya, Samsun ve Havaalanı Yolu) başta olmak üzere kent genelinde köprü altları ve tünellerde meydana gelen buz sarkıtlarına mobil ekipler tarafından anında müdahale ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, köprü altları ve tünellerde kar sularının erimesiyle oluşan buz sarkıtlarını temizliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, başkent genelinde sürücüler ve yayalar için tehdit oluşturan buz sarkıtlarını temizleme çalışmasını sürdürüyor.
Ankara’da beş ana arter (İstanbul, Eskişehir, Konya, Samsun ve Havaalanı Yolu) başta olmak üzere kent genelinde köprü altları ve tünellerde meydana gelen buz sarkıtlarına mobil ekipler tarafından anında müdahale ediliyor. ALO 153 Mavi Masa’ya gelen ihbarları da dikkate alan ekipler, sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen ve sürücülerin can güvenliği için de tehlike arz eden buz sarkıtlarını trafiği aksatmadan kontrollü olarak temizliyor.

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