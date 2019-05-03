HABER

Başkentte ByLock operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 ByLock kullanıcısından 8'i gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 10 kişiden 8'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 10 şüpheli hakkında, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 8'inin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

PARTNERKıskançlık krizi çıktı!Kıskançlık krizi çıktı!
TİKA’dan ECOSAI çalıştayına destekTİKA’dan ECOSAI çalıştayına destek
Bahar ayında kışı yaşıyorlar! Tam 8 metreBahar ayında kışı yaşıyorlar! Tam 8 metre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrenince bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrenince bakın ne yaptı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yardıma giden donup kaldı! Feci ölüm

Yardıma giden donup kaldı! Feci ölüm

Süper Loto sonuçları 2 Mayıs: Devir miktarı 4 milyonu geçti!

Süper Loto'da büyük ikramiye yükseldi

Bahar ayında kışı yaşıyorlar! Tam 8 metre

Bahar ayında kışı yaşıyorlar! Tam 8 metre

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Van'da 6 erkek cesedi daha bulundu

Van'da 6 erkek cesedi daha bulundu

Cuma mesajları resimli yeni 2019 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.