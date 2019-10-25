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Başkentte ByLock operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 09:40 | Son Güncelleme

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 53 şüpheliden 39'u yakalandı - Gözaltına alınan şüpheliler arasında, FETÖ'nün firari "TSK imamı" Adil Öksüz'ün amcasının oğlunun da bulunduğu öğrenildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 53 şüpheliden 39'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 53 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 39 şüpheliyi gözaltına aldığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ'nün firari "TSK imamı" Adil Öksüz'ün amcasının oğlu Ali Emre Öksüz'ün de bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock

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