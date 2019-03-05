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Başkentte 'ByLock' operasyonu: 34 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 12:40 | Son Güncelleme

  Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 34 kişi hakkında, gözaltı kararı verildi.

Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 34 kişi hakkında, gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, örgüt üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan, 'ByLock' kullandığı tespit edilen 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi. Açıklamada, 23 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

ANKARA, (DHA)

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