Başkent’te ByLock operasyonu: 7 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 7 kişinin FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda şüpheliler hakkında Ankara ve İstanbul’da gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

