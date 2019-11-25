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Başkentte "ByLock" operasyonunda 46 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 09:53 | Son Güncelleme

Başkentte "ByLock" operasyonunda 46 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 46 şüpheliden 34'ünün yakalandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 46 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 34 şüphelinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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46 şüpheli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock FETÖ gözaltı kararı

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