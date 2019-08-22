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Başkent’te çekiciden düşen otomobil, 2 araca hasar verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 00:53 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde iddiaya göre, otomobili çekmeye çalışan çekici, bilinmeyen bir nedenle otomobili 2 aracın üzerine düşürdü.Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde iddiaya göre, otomobili çekmeye çalışan çekici, bilinmeyen bir nedenle otomobili 2 aracın üzerine düşürdü.

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ekipler tarafından çekici marifetiyle çekilmeye çalışılan otomobil, park halindeki iki aracın üzerine düştü. Üzerine düştüğü araçlara hasar veren otomobil, daha sonra çekiciyle tekrar kaldırılarak alındı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi ekipleri gelerek gerekli incelemeleri başlattı. Olay, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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