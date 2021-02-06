Başkentte çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı

Başkentte Ankara İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçluluk faaliyetlerin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kasten adam öldürme suçundan 2015 yılından itibaren aranan H.G., 5 Şubat’ta gizlendiği Güdül Sorgun Mahallesi’ndeki bir evde gözaltına alındı. Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan aranan E.S. isimli şahıs ise 5 Şubat’ta Altındağ Karacaören Mahallesi’nde yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alındı. Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan aranan T.A. da 5 Şubat’ta Sincan Cumhuiyet Mahallesi’nde yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alındı. Başka bir suç ikilisi M.S. ve Z.D. ise, birden fazla kişi tarafından geceleyin birlikte yağma suçundan jandarma ekipleri ve JASAT tarafından Mamak Fahrikorutürk Mahallesi’nde yakalandı.

Ankara Cumhuriyet ve Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı.



