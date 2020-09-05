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Başkentte çevreye ateş açma olayının ardında dram çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 10:33 | Son Güncelleme

Başkentte Perşembe akşamı evinin balkonundan sağa sola ateş etmeye başlayan şahıs, emniyet güçlerinin müzakere çalışmaları sonucu cuma sabahı saat 05.50 sıralarında yakalandı.

Başkentte Perşembe akşamı evinin balkonundan sağa sola ateş etmeye başlayan şahıs, emniyet güçlerinin müzakere çalışmaları sonucu cuma sabahı saat 05.50 sıralarında yakalandı. Yaşanan olayın arkasında büyük bir dram çıktı.
3 Eylül Perşembe günü saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesinde bir şahsın ikameti içerisinden çevreye ateş ettiği ihbarı üzerine Özel Harekat Timleri’nin acilen bölgeye sevki sonrası şahıs, içerisinde görevli bulunmayan iki resmi ekip otosuna ateş etti. Saatlerce süren ikna çabaları sonrasında şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın Türkiye’nin tanınmış cerrahlarından Prof. Dr. Semih Aytuğ olduğu ortaya çıktı. Aytuğ, emniyete verdiği ifadesinde, olay anını bile hatırlamadığını korona virüs nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirtti.

Olayın ardındaki dram
Prof. Dr. Aytuğ’un kızı Başak Aytuğ, 24 Mart 2008 tarihinde babası gibi akademisyen olan annesini öldürmüştü. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcay Tiryaki Aytuğ parlak bir kariyere sahipti ve kızı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Müebbet hapis cezası alan ve hala ceza evinde olan Başak Aytuğ, ifadesinde cinayeti bir şahsın yönlendirmesi ile işlediğini belirtmişti.

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