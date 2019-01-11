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Başkentte cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:49 | Son Güncelleme

Hakkında "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, yol uygulaması yapan polis ekiplerince gözaltına alındı - Zanlının otomobilindeki aramada uyuşturucu ele geçirildi

Başkentte yol uygulaması yapan polis ekiplerince yakalanan cezaevi firarisinin aracında uyuşturucu ele geçirildi.

Sincan ilçesi Ayaş Caddesi Dönemeç Sokağı kesişiminde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki Volkan Sakarya'nın (29), "kasten adam öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, suç üstlenme, suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi" suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin aracındaki aramada, 7,23 gram kubar esrar, 11 kilitli şeffaf poşette 7,58 gram taş kokain ve 7 şeffaf kilitli poşette alüminyum folyoya sarılı 6,8 gram toz kokain ele geçirildi.

Sakarya'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cezaevi firarisi cinayet uyuşturucu

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