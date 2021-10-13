Başkentte CHP’li Milletvekillerine Polis Müdahalesi

Geçtiğimiz aylarda Nevşehir’de toplatılması yönünde yerel mahkemenin aldığı karar sonrasında idari mahkemenin ‘siyasi parti kampanyası olması sebebiyle’ toplatma kararını iptal ettiği CHP’nin hazırladığı “21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı” başlıklı kitapçık, bugün de polis müdahalesine gerekçe oldu. Ankara adliyesi önünde aralarında CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Onursal Adıgüzel, Gökçe Gökçen ve Fethi Açıkel’in de bulunduğu milletvekilleriyle polis arasında arbede yaşandı.

CHP’de en genç parti yöneticisi konumundaki Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili yayınladığı “21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı” başlıklı kitapçık nedeniyle "Cumhurbaşkanına fiili saldırı" ile yargılanıyordu. Ankara Adliyesi’ndeki dava duruşmasında, Gökçen’in ifadesine başvurulması sonrasında mahkeme görevsizlik kararı verdi. Bu aşama itibariyle Gökçen hakkında savcılık tarafından tekrar dosya düzenlenmesiyle yeniden dava açılabilmesi mümkün. Ancak şimdilik dava süreci fiilen sona erdi.

CHP heyeti de, dava sürecine ilişkin Ankara adliyesi önünde basın açıklaması yapmak istedi. CHP yönetimi ile çok sayıda milletvekilinin katılımıyla yapılacak basın açıklaması sırasında, vekillerin Gökçen’in fotoğrafıyla birlikte “Büyüyor İnatçı Kavgamız, Haklıyız Kazanacağız” yazılı pankart açılmasıyla birlikte polis memurları fiziki müdahalede bulundu. Milletvekilleri ile polis arasında itiş kakış yaşanan anlarda CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın dava hakkında görevsizlik kararı verilmesini işaret ederek, polis amirlerine “Adalet ne kadar rahatsız etti sizleri” tepkisi dikkat çekti.

Milletvekilleri Mehmet Göker, Süleyman Bülbül, Ali Şeker gibi CHP’li vekiller ile polisler arasında tartışma yaşandı.

Ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gökçen’e sahip çıkacakları ve parti olarak “FETÖ’nün siyasi ayağı kim?” meselesini sorgulamaya devam edecekleri mesajını verdi. Torun, ayrıca sosyal medya hesabında polis ile arbede görüntülerini paylaşarak, “’FETÖ’nün siyasi ayağı kimdir?’ broşürü sebebiyle hakkında dava açılan yol arkadaşımız yalnız değildir! Hukukun ve adaletin tesis edilmesi için sürdürdüğümüz mücadele bitmeyecek” açıklamasında bulundu.

CHP’li Tanal, “Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökçen’in yargılandığı, mahkemenin hatasını kabul ettiği davanın duruşması sonrası polis, partimizin adalet pankartının açılmasını engellemeye çalıştı. Parti devleti değiliz! Adalet talebinden neden rahatsızsınız? Emniyetin tavrı hukuki değil, siyasi” tepkisini paylaştı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “CHP Milletvekilleri olarak tepkimizi koyduk ve basın açıklamamızı yaptık. Yasaya aykırı davranan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

CHP’li Mehmet Bekaroğlu, polis mensuplarının sergilediği tavrı kınayarak, “İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mahmut Tanal’a sanki büyük bir suç işliyormuş gibi polis telaşla saldırıyor. Oysa Sayın Tanal pankart açarak ifade özgürlüğünü kullanıyor. Milletvekilinin bile düşüncesini ifade edemediği bir ülke nereye gider?” sorusunu gündeme taşıdı.

