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Başkent’te çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 06:18 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde evlerinde çıkan yangında bir kişi, alevlerin arasında kalan kardeşini son anda çıkardı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde evlerinde çıkan yangında bir kişi, alevlerin arasında kalan kardeşini son anda çıkardı. Yangında, yanan ev kül olurken 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 04.00 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi Üzümcü Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Binanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyüyerek bütün evi sarması üzerine içeride bulunan Coşkun G., Deniz G. ve Hasan G. içeride mahsur kaldı. Durumu fark eden Hasan G. evden dışarı çıkarken Coşkun G. ise kardeşi Deniz G.’yi alevlerin arasından son anda kurtardı. Üst katlara çıkan alevleri fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erleri yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürme ve soğutma işlemlerini tamamladı. Sağlık ekipleri ise yaralıları, olay yerinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulans ile çevre hastanelere sevk etti.
Eşyalar kül oldu
Yangında, 1’ ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralanırken evin içerisinde bulunan eşyalar kül oldu. Alevlerin arasında kalan doğalgaz sayacının bile erimiş olması yangının boyutunu ortaya çıkardı.
Olay sırasında üst katta bulunan Selin Şener, yangını altı komşusunun bağırmasıyla fark ettiğini belirterek, “Alevler bizim kata kadar çıkmıştı. Kedimi de aldım bir anda dışarı fırladık. Binanın içerisi komple duman olmuştu. Bir tane yaralı vardı. Durumu çok kötüydü. Yaralıları tanıyorum yeni taşınmışlardı. Camları kontrol edene kadar kavga olduğunu zannettim. Arkadaşları camları kırmaya çalışıyorlardı. Bağırma sesleri duydum” ifadelerini kullandı.

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