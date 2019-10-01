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Başkent’te Çin yönetimi protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 15:10 | Son Güncelleme

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, Çin’in Doğu Türkistan’ı işgal edilişinin 70.

Başkent’te Çin yönetimi protesto edildi

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, Çin’in Doğu Türkistan’ı işgal edilişinin 70. yıl dönümü nedeniyle Ulus’ta basın açıklamasında bulundu.
Ulus’ta toplanan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri Türkiye Kamu- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Eyleme katılan vatandaşların elindeki dövizler dikkat çekti.
Basın açıklaması yapan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, “Birleşmiş Milletlerin(BM) açıklamalarına göre geçen sene 1 milyon, şu anda en az 2- 3 milyon Doğu Türkistanlılar burada kamplarda cezaevlerinde işkence görmektedir. Her türlü zulüm her türlü işkenceye mahrum bırakılmaktadır. Çin bu zulmü 3 yıldır bu durumu inkar ediyordu. BM raporları Çin’in yok dedikleri kampları ve camileri uydu görüntüleri görülmektedir” dedi.
“Katil Çin, Doğu Türkistan’dan defol, Hak, Hukuk, Adalet, Türkistan’a Hürriyet” sloganlarının atıldığı protesto eyleminde konuşan Genel Başkan Önder Kahveci, “Çin hükümeti, zorla kendi topraklarına kattığı ve zorla vatandaş yaptığı soydaşlarımızdan yaşama hakkını dahi esirgerken hangi insan hakkından bahsedecek, hangi değerleri savunacağız? Ne hikmetse bu vahşet, basın yayın organlarının ilgisini çekmemekte, birçok basın kuruluşu için akan Türk kanı haber değeri dahi taşımamaktadır" dedi.

Başkent’te Çin yönetimi protesto edildi

Başkent’te Çin yönetimi protesto edildi

Başkent’te Çin yönetimi protesto edildi

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