Başkentte cinayet

Ankara’da bir kişi, ODTÜ Ormanı yakınında yol kenarında tabancayla vurularak öldürüldü.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya ilçesi Oran Mahallesi'nde silah sesleri duyanlar polise haber verdi.
Bir süre sonra olay yerine ulaşan ekipler, Turan Güneş Bulvarı üzeri, ODTÜ Ormanı yakınındaki yol kenarında yerde yatan F.M'nin silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olay yerini muhafaza altına alan Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için çevrede çalışma başlattı.
Bulvar üzerindeki MOBESE kameralarının görüntüleri izlenmeye alındı. Hayatını kaybeden F.M'nin cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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