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Başkentte cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 03:38 | Son Güncelleme

Keçiören'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen genç kız gözaltına alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen genç kız gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atapark Mahallesi 1311 Sokak'taki bir binanın üçüncü katında oturan İlhami Ö. ile kızı Berfin Ö. (16) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olay sırasında Berfin Ö, mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı.

İlhami Ö'nün imam nikahıyla birlikte yaşadığı Dilek C. gürültüler üzerine odaya girdiğinde İlhami Ö'yü kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Dilek C'nin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, İlhami Ö'nün öldüğünü tespit etti.

Babası tarafından darp edilen Berfin Ö. polis ekipleri eşliğinde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından gözaltına alınan Berfin Ö. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlhami Ö'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Berfin Ö'nün bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, İlhami Ö'nün de semt pazarlarında ekmek arası köfte satarak geçimini sağladığı öğrenildi.

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