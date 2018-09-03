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Başkentte cinnet getiren kişi evini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 19:20 | Son Güncelleme

Başkentte cinnet getiren kişi evini yaktı

Başkentte cinnet getiren kişi, evini ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Seyran Bağları Mahallesi Başçavuş Sokak'ta ikamet eden B.G.Y. cinnet getirerek, kurusıkı tabancayla çevreye ateş etti. Sinirlerine hakim olamayan B.G.Y, daha sonra evini yaktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerine de zorluk çıkaran B.G.Y, bir itfaiye memurun başına kurusıkı tabancanın kabzasıyla vurarak yaraladı.

B.G.Y, polis ekiplerinin müdahalesi üzerine kendisini komşusunun evine kilitledi. Uzun süren ikna çabalarının ardından B.G.Y, gözaltına alındı.

İtfaiye tarafından söndürülen yangın nedeniyle B.G.Y'nin evi kullanılamaz hale geldi.

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