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Başkentte cinsel içerikli sahte ürün operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 08:52 | Son Güncelleme

Ankara'da düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli ilaç, jel, uyku suyu ve enerji içeceği ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Başkentte düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli ilaç, jel, uyku suyu ve enerji içeceği ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince, ülkeye kaçak yollarla cinsel içerikli sahte ilaç ve ürün sokanların yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Sağlığa zararlı, ölümlere neden olan ve ülkeye kaçak yollarla sokulan ürünlerin toptan piyasaya sürüleceği bilgisini edinen güvenlik ekipleri, Kazan ilçesinde iki ayrı depoya baskın düzenledi.

Operasyonda, 13 bin 176 adet uyku suyu, 76 bin 90 adet enerji içeceği, 38 bin 200 adet cinsel içerikli hap ve 35 bin adet cinsel içerikli jel olmak üzere 162 bin 466 adet sahte ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işemlerinin ardından Kazan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.

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