HABER

Başkentte cinsel içerikli sahte ürün operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 09:17 | Son Güncelleme

Başkentte düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli ilaç, jel, uyku suyu ve enerji içeceği ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Başkentte cinsel içerikli sahte ürün operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince, ülkeye kaçak yollarla cinsel içerikli sahte ilaç ve ürün sokanların yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Sağlığa zararlı, ölümlere neden olan ve ülkeye kaçak yollarla sokulan ürünlerin toptan piyasaya sürüleceği bilgisini edinen güvenlik ekipleri, Kazan ilçesinde iki ayrı depoya baskın düzenledi.

Operasyonda, 13 bin 176 adet uyku suyu, 76 bin 90 adet enerji içeceği, 38 bin 200 adet cinsel içerikli hap ve 35 bin adet cinsel içerikli jel olmak üzere 162 bin 466 adet sahte ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işemlerinin ardından Kazan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.

(AA)

Eşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdiEşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdi
Sınırda ele geçirildi! 4 bin 800 paketSınırda ele geçirildi! 4 bin 800 paket
Jennifer Lopez, Antalya'da fırtına gibi estiJennifer Lopez, Antalya'da fırtına gibi esti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Başkent sahte ürün

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Tüm mal varlıkları dondurulan Venezuela'ya ABD'den ikinci hamle!

Tüm mal varlıkları dondurulan Venezuela'ya ABD'den ikinci hamle!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa Soma'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Manisa'da deprem!

İran sınırındaki arazide 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sınırda ele geçirildi! 4 bin 800 paket

Bahçelievler'deki dehşet anları kamerada

Bahçelievler'deki dehşet anları kamerada

Günlük burç yorumları 7 Ağustos Çarşamba - Güneş ve Jüpiter arasında olumlu temas

Güneş ve Jüpiter arasında olumlu temas

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile vize açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile vize açıklaması

İzmir'de ormanlık alanda korkutan yangın

İzmir'de ormanlık alanda korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.