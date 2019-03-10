Başkent’te çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi

Başkent’te çökme tehlikesi olduğu tespit edilen bir bina boşaltıldı.

Olay, Ankara’nın Altındağ İlçesi Plevne Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı 04.30 sularında Eflatun Sokak’ta bulunan dört katlı bir binanın en üst katındaki dairede çatlaklar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye zabıta, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de binada incelemelerde bulundu.

24 dairenin bulunduğu apartmanda inceleme yapan ekipler, binada ikamet eden vatandaşların tahliyesine karar verdi. Ekiplerce boşaltılan bina, daha sonra güvenlik şeridiyle kapatıldı.

“Fayanslarda bir şişme ve kabarma var, çatlama var”

Bina sakini Hasan Kartal, “19 numaradan, saat 04.30 civarında bir ses geldi. Komşumuzun kızı bize haber vererek, ‘bir ses geliyor’ dedi. Baktım ben yukarıya, fayanslarda bir şişme ve kabarma var, çatlama var” ifadelerini kullandı.

Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bina sakinlerinin hepsini aşağıya indirdik. AFAD’a haber verdik, zabıtaya haber verdik, emniyete haber verdik, geldiler. Durum bundan ibaret” dedi.

Bina sakinlerinden Hüseyin İbek ise “Bizim binanın arka tarafında büyük bir tepe var. Oradan akan yağmur suyu, binanın altını boşaltıyor. Bahçede de ufak tefek toprak çökmeleri oluşmuştu daha önce de” ifadelerini kullandı.

Polis ve zabıta ekipleri, binanın tahliyesinin ardından sokakta bekleyen ve üşüyen vatandaşları ekip araçlarına bindirdi. Yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.