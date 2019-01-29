Başkentte Cumhur İttifakı İstişare Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin tamamının bütçelerini yerli imkanlara sunduğumuzda, kendi şehrimizin sanayisini, ticaret erbabını destekleyerek ortaya koyduğumuzda Allah'ın izniyle bu şehir farklı olur." dedi.

Özhaseki, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı İstişare Toplantısı'nda, yerli sanayiyi geliştirmenin önemine dikkati çekti.

"Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin tamamının bütçelerini yerli imkanlara sunduğumuzda, kendi şehrimizin sanayisini, ticaret erbabını destekleyerek ortaya koyduğumuzda Allah'ın izniyle bu şehir farklı olur." diyen Özhaseki, taahhütte bulundukları tüm projeleri hayata geçirebilecek güçte olduklarını ifade etti.

25 ilçe belediye başkan adayı ile seçmenin duasını alarak Ankara'ya hizmet edeceklerini belirten Özhaseki, bunu yapabilecek irade ve bilgi birikimine sahip olduklarını söyledi.

- "Beka seçimi"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da "Bu seçim bize göre bir beka seçimidir." ifadesini kullandı.