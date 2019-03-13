Yön Sanat Atölyesi bünyesinde oyunculuk eğitimi alan engelliler ve rehabilite edilmiş gençlerin rol aldığı "Dava Filistin" oyunu, Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Leyla Gencer Sahnesi'nde, Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'nin katkısıyla sergilenen oyunda, Filistin halkının yıllardır verdiği var oluş mücadelesi ve İsrail askerlerinin Filistinli Müslümanlara karşı uyguladığı şiddet konu alındı.

Başkentli sanatseverlerin ilgi gösterdiği oyunda, Mustafa Türker, Nazım İriç ve Aytaç Işık sahne aldı.

Oyunun yazarı Seda Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli, madde bağımlısı ve daha önce suça karışmış çocukları Yön Sanat Atölyesi bünyesine alarak, sanatla topluma kazandırma çabası içinde olduklarını söyledi.

Gelecek ay Türkiye turnesine çıkacaklarını ifade eden Seda Demirtaş, turneler esnasında Filistinli çocuklara oyuncak toplayarak göndereceklerini kaydetti.

Yönetmen Erdem Öksüz de Yön Sanat Atölyesi bünyesindeki çocukları, evlatları gibi sevdiğini vurguladı. Bugüne kadar 128 engellinin bu atölyeden faydalandığını kaydeden Öksüz, tiyatroyu araç olarak kullandıklarını belirterek, "Amacımız, bu çocukları hayata kazandırmak, başka derdimiz yok." dedi.

