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Başkentte DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 20:27 | Son Güncelleme

Suriye ve Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyetlerde bulunan teröristlerin illegal yollardan Türkiye'ye girdiklerini tespit etti.

İstihbarat birimleriyle koordineli çalışmalar sonucu DEAŞ mensubu oldukları gerekçesiyle, örgütsel irtibat kurabilecekleri değerlendirilen Suriye ve Irak uyruklu 8 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara DEAŞ operasyon

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