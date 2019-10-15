HABER

Başkentte DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:50 | Son Güncelleme

Operasyonda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'ye kaçak yollardan giren yabancı uyruklu 10 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve "yabancı terörist savaşçı (YTS)" kapsamında değerlendirilen şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen HTŞ üyesi 8 Türk vatandaşı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

PARTNER Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı! Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı!
Evden yedek anahtarını aldıkları engelli vatandaşın otomobilini çaldılarEvden yedek anahtarını aldıkları engelli vatandaşın otomobilini çaldılar
MHP’den saldırıya uğrayan İHA muhabirine üstün cesaret plaketiMHP’den saldırıya uğrayan İHA muhabirine üstün cesaret plaketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkent DEAŞ gözaltı HTS operasyon

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Aksaray'da TIR'ın çarptığı simitçinin bacağı koptu

Korkunç olay! Bacağı koptu

6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi! İhraç edilenlerin isim listesi Resmi Gazete'de

İhraç kararları Resmi Gazete'de!

Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da terör operasyonu! Gözaltılar var

YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Teröristler çocukları vurdu: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.