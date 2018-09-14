Başkentte DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde DEAŞ üyelerinin kaldığı belirlenen evlere operasyon düzenledi.
Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla B.K, S.H.K, H.T. ile M.T. gözaltına alındı. Bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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