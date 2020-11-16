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  4. Başkent’te define arayan 9 kişi suçüstü yakalandı

Başkent’te define arayan 9 kişi suçüstü yakalandı

16.11.2020 15:20 | Son Güncelleme:
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Başkent’te define arayan 9 kişi suçüstü yakalandı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Akarsu Mahallesi bölgesinde görevli Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler boş arazide hareketlilik olduğunun görülmesi üzerine harekete geçerek bölgede define kazısı yapan 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.Boş arazide hareketlilik olduğunu tespit eden jandarma ekipleri intikal ettikleri bölgedeki sit alanı içerisinde bulunan höyük üzerinde kazı yapan ve define aradığı tespit edilen dokuz şüpheliden beş adet metal arama dedektörü, yedi adet çapa, üç adet çizme,iki adet eleme kabı ele geçirdi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Akarsu Mahallesi bölgesinde görevli Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler boş arazide hareketlilik olduğunun görülmesi üzerine harekete geçerek bölgede define kazısı yapan 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Boş arazide hareketlilik olduğunu tespit eden jandarma ekipleri intikal ettikleri bölgedeki sit alanı içerisinde bulunan höyük üzerinde kazı yapan ve define aradığı tespit edilen dokuz şüpheliden beş adet metal arama dedektörü, yedi adet çapa, üç adet çizme,
iki adet eleme kabı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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