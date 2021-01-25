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  4. Başkent’te demir kapağı çalan şahıslar insanların canını hiçe saydılar

Başkent’te demir kapağı çalan şahıslar insanların canını hiçe saydılar

25.01.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Başkent Ankara’da dün gece saatlerinde hurdacı görünümlü iki kişi, kaldırımdaki demir kapağı çalarak kayıplara karıştılar.Olay, Altındağ ilçesinin Altınay Caddesi’nde meydana geldi.

Başkent Ankara’da dün gece saatlerinde hurdacı görünümlü iki kişi, kaldırımdaki demir kapağı çalarak kayıplara karıştılar.
Olay, Altındağ ilçesinin Altınay Caddesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği gece saatlerindeki tenhalıktan yararlanan iki kişi bir telefon dükkanı önünde duran ve demirden yapılmış su saati koruma kapağını yerinden sökerek çaldı. Çaldıkları kapağı yanlarında el arabasına yükleyen hurdacı görünümlü şahıslar kısa sürede olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldular. Sabah durumu fark eden çevre esnafı ise yaşanabilecek herhangi bir kazanın önüne geçmek için kendi çabalarıyla çukurun etrafını kapattılar. Polis ekipleri ise şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Demek ki açıkta herhangi bir şey bırakmamak gerekiyormuş”
Olayın meydana geldiği yerde mobilyacılık yapan esnaf Murat Güven ise yaşananları şu cümlelerle ifade etti:
“Dün sokağa çıkma yasağının olduğu bir zamanda, hurdacılar kapak bağlı olmadığı için almışlar götürmüşler. Resmen hırsızlık yapılmış. Sokağa çıkma yasağında bu hurdacılar nasıl geziyor onu da anlamış değilim. Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Sonuçta burada değildik. Bu kapak yaklaşık iki senedir bu şekilde duruyordu. Sonunda çalınmış. Şu anda da bir tehlike arz ediyor, hemen yaptırmamız gerekiyor. Yıllardır alan giden yoktu. Dün almışlar. Polise telefoncu dükkanı olan bir arkadaşımız ihbar etti. Demek ki açıkta herhangi bir şey bırakmamak gerekiyormuş. Bu durumu bugün biz halledeceğiz, demirci çağıracağız. Kendi cebimizden para vererek kapağı yaptıracağız. Mecburen kendimiz yapacağız, bir tane kapak için de polisi meşgul etmek istemiyoruz. Burada ortalıkta herhangi bir metal bıraktığınız zaman bir saniye durmaz gider. Metal ya da değerli olan satabilecekleri şeyleri alıyorlar.”

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