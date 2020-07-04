Başkentte Dev Havai Fişek Gösterisi Planı

İçişleri Bakanlığı havai fişek gösterilerini izlemeye gelecekler için 300 bin maskenin temin edileceğini açıkladı. Ancak etkinlikte maske takma zorunluluğu getirilmedi. Bernhardt, başkentte 4 Temmuz gösterilerini izlemek için toplananların sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanma konusunda teşvik edileceklerini söylemekle yetindi.

Bernhardt ayrıca, Savunma Bakanlığı tarafından, ‘’daha önce görülmemiş türde’’ bir uçuş gösterisinin düzenleneceğini söyledi. İçişleri Bakanı, “Başkan Trump’ın Amerika’ya Selamı’’ adlı etkinliğin, ‘’üniformalı kadın ve erkeklerimize yönelik vatansever bir saygı ifadesi olacağını” belirtti.

İçişleri Bakanı David Bernhardt, 10 bin havai fişekle yapmayı planladıkları gösteriyi “yakın tarihin en büyük havai fişek gösterisi” olarak tanımladı.

Başkan Donald Trump yönetimi, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nde başkent Washington’da son zamanların en büyük havai fişek gösterisini düzenlemeyi planlıyor. Yönetim bu kararı, yerel yetkililerin Corona virüsü salgını kaygılarına rağmen aldı.

Washington, D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser ise Trump yönetiminin gösteri planlarını, salgın gerekçesiyle alınan mevcut sağlık önlemlerine uymadığını söyleyerek eleştirdi.

“Bunun İçişleri Bakanlığı’nın özel bir etkinliği olduğunu biliyoruz. Onlarla görüştük ve bunun Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Sağlık Bakanlığı uyarılarıyla örtüşmediğini aktardık” diyen Bowser, etkinliğin federal mülkiyet üzerinde düzenleneceğini dolayısıyla kendisinin müdahale etme şansının olmadığını belirtti. Bowser ayrıca, başkent sakinlerine, kalabalık ortamlardan kaçınmaları ve 4 Temmuz kutlamalarını evlerinin yakınında yapmaları çağrısında bulundu.

ABD’de New York dahil diğer birçok kentteyse havai fişek gösterileri Corona virüsü salgını ve kalabalıkların toplanmasının getirdiği kaygılar nedeniyle iptal edildi. Ayrıca Güney Florida, Güney California ve Teksas eyaletinin Körfez kıyıları gibi bazı bölgelerdeki popüler plajlarda da 4 Temmuz kutlamaları yasaklandı.

