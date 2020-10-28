Başkent’te dev narkotik uygulaması

Ankara’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotim motorize polisleri geniş çaplı narkotik uygulaması yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotim motorize polis ekiplerince yapılan uygulamalarda trafik kontrol noktasında araçlar durdurularak, Köpek Eğitim Merkezi’nde eğitilmiş keskin burunlu köpeklerle uyuşturucu madde araması yapıldı. İnsansız hava aracının da kullanıldığı uygulamada, kişiler üzerinde de arama yapıldı. Narkotik polisleri Altındağ ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki iş yerleri, kafeterya ve kıraathaneleri de tek tek kontrol etti. Girilen bir kıraathanede yaşlı bir adamın çantasında yapılan aramada çok sayıda ikinci el cüzdan, tütün, çok sayıda tespih, kuru pasta gibi farklı objeler bulundu. Yine Narkotim ekipleri tarafından durdurulan bir araçtan sopa ve bıçak çıktı. Polis suç unsuru teşkil edebilecek nesnelere el koydu. Bazı kontrol noktalarında ise lüks araçlar durdurularak genel taramaları yapıldı.

Narkotik uygulamalarına trafik polisleri, yunus ekipleri ile asayiş birimleri de destek verdi.

