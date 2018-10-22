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Başkentte dilenci operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 19:07 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, emniyet birimleri ile kent genelinde, yerli ve yabancı uyruklu dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi - Geçici koruma kimlik belgesine sahip olmayan yabancılar, Ankara dışındaki kamplarına gönderildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, emniyet birimleri ile birlikte şehir genelinde yerli ve yabancı uyruklu dilencilere yönelik denetim yaptı.

Ankara Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde geçici koruma kimlik belgesi olmayan yabancılar tek tek tespit edildi.

Vatandaşlardan gelen şikayetlerin yoğunlaştığı Ulus, Kızılay, Gazi Üniversitesi Hastanesi, Altındağ Hacettepe Hastaneler bölgesi ve Çankaya’da çeşitli noktalarda yapılan denetimlerde geçici koruma kimlik belgesine sahip olmayanlar, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Yüzüncü Yıl Dilenci Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Üzerlerinde geçici koruma kimlik belgesi olmayan ve topladıkları para nedeniyle haklarında yasal işlem yapılan sığınmacılar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ve Ankara Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra Ankara dışındaki kamplara gönderildi.

Dilencilere, Kabahatlar Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı.

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Başkentte Dilenci operasyonu

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