Başkentte Diyarbakır Tanıtım Günleri

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Son günlerde ülkemiz üzerinde yapılmaya çalışılan operasyonlar karşısında milletimizin topyekün karşı durması ve bu oyunu bozma yönünde ortaya koyduğu irade ve kararlılık bütün dünyanın takdirini kazanmıştır." dedi.

Yıldırım, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) Diyarbakır Tanıtım Günleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'da her yıl düzenlenen tanıtım günlerinin amacının, Anadolu'nun şehirlerini hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtmak olduğunu belirtti.

Bu tür faaliyetlerin hem vatandaşların buluşmasına hem de esnafın, sanatkarın ve tüccarın Ankara'ya gelmesine vesile olduğunu anlatan Yıldırım, aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağladığını ifade etti.

Diyarbakır'ın çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığına değinen Yıldırım, "Diyarbakır, Anadolu medeniyetinin en köklü şehirlerinden biri. Güven içinde, keyifle gezeceğiniz bir Diyarbakır var artık. Diyarbakır terörle değil, tarihle kültürle medeniyetle sevgiyle kardeşlikle anılan bir şehir haline geldi. Bize ait bütün değerleri orada görebilirsiniz. İnanıyorum ki Diyarbakır gerçek yönüyle tanındığında ülkemizin kardeşliğine, barışına, huzuruna daha çok katkı sağlayacak." diye konuştu.