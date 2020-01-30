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Başkent’te doğalgaz sızıntısı korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Ankara’da doğalgaz sızıntısı büyük bir korku ve paniğe neden olurken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.Olay Ankara’nın Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şahiner sokağında meydana geldi.

Ankara’da doğalgaz sızıntısı büyük bir korku ve paniğe neden olurken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Olay Ankara’nın Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şahiner sokağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 10.30 sularında çevrede bulunan taksici esnafının gaz kokusunu fark etmesi büyük panik oluşturdu. Daha sonra taksici esnafı çevrede bulunan gaz kutularını kontrol ederek kokunun nereden geldiğini tespit etmeye çalıştı. Kontrol sırasında gaz kokusunun Şahiner sokağında bulunan doğalgaz kutusundan geldiğini fark ettiler. Çevrede bulunan esnaf olayı hemen polis ve sağlık ekipleri haber verdiler. Olay yerine çok sayıda Polis ve BaşkentGaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken BaşkentGaz ekipleri ise kontrollü bir şekilde gaz vanasını kapatıp, kaçağın nereden olduğuna dair inceleme yaptı. Gaz kaçağının tespit edildikten sonra onarım çalışmaları devam etti. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, çevrede bulunan esnaflar ve mahalleli büyük bir korku ve panik yaşadı.
Olayı ilk fark eden esnaflardan Aziz Çoban, “Burada geziyorduk birden koku geldi. Kokunun gelmesi devam ederken birden ses gelmeye başladı tıs diye. Sonradan doğal kutusuna baktık bir şeyler çıkıyor. Daha sonrasında hemen 155’e haber verdik. Daha sonrasında hemen olay yerine itfaiye ekipleri ve Başkent Gaz ekipleri geldi. Gelen arabaları ve vatandaşları ikaz ettik” dedi.

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