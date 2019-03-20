İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini, ülkesinin doğrudan demokrasiye sahip olduğunu vurgulayarak, "İsviçre'deki referandum sistemi, parlamento ve elitleri kontrol eden en önemli güçlerden biridir." dedi.

TOBB ETÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü "Doğrudan Demokrasi: İsviçre Yaklaşımı" isimli seminer düzenledi.

TOBB ETÜ Konferans Merkezinde gerçekleştirilen seminerde İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Paravicini, üniversite öğrencilerine İsviçre'nin yönetim sistemini anlattı.

İsviçre'nin, federal otoritelerin merkezi Bern ile birlikte 26 kantondan oluşan federal bir cumhuriyet olduğunu belirten Paravicini, ülkesinin dünyada az rastlanan sistemlerden biri olan doğrudan demokrasiyi benimsediğini söyledi.

Paravicini, federalizm, yetki devri ve doğrudan demokrasinin İsviçre'de yönetim sisteminin üç sacayağını oluşturduğunu ifade ederek, "Doğrudan demokrasi, halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi türüdür." dedi.

İsviçre'de belediye, kanton ve federal konularla ilgili yılda 4 referandumun yapıldığını hatırlatan Paravicini, "Referandum, belediye, kanton ve federal seviyede doğrudan demokrasinin önemli aygıtlarından biridir." şeklinde konuştu.

Doğrudan demokrasinin halk desteği, uyum içinde yaşama, toplumsal katılım, duyarlılık ve yetkilendirme gibi avantajlar sunduğunu belirten Paravicini, "İsviçre'deki referandum sistemi, parlamento ve elitleri kontrol eden en önemli güçlerden biridir." ifadelerini kullandı.

Paravicini, bu sistemin devlet ile toplum arasındaki bağı güçlendirdiğini savundu.

