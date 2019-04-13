Başkentte dolu ve sağanak etkili oldu

Başkentte öğleden sonra başlayan dolu ve sağanak nedeniyle ana cadde ve kaldırımlar su altında kaldı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kentte öğleden sonra bastıran sağanağın ardından dolu etkisini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ise suyla doldu.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

